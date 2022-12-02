Новости часа: в Кремле назвали предпочтительный вариант решения ситуации на Украине

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Спецоперация продолжается, но наиболее предпочтительный путь урегулирования ситуации на Украине – дипломатия. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Экипаж истребителя МиГ-31, рухнувшего в Приморье, удалось обнаружили. С летчиками все нормально, сообщили РИА Новости.

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден принял присягу и получил российский паспорт. Об этом сообщил его адвокат Анатолий Кучерена.