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Политика

Новости часа: в Кремле назвали предпочтительный вариант решения ситуации на Украине

Новости часа: в Кремле назвали предпочтительный вариант решения ситуации на Украине

Песков напомнил, что США все еще не признают новые регионы России

Новости часа: Песков прокомментировал заявление Макрона о планах поговорить с Путиным

Путин поднял вопрос о развитии служб психологической помощи в РФ

Новости часа: Путин заявил о высокой зависимости России от иностранной приборной базы

Новости часа: в Кремле назвали западный "трибунал" по Украине нелегитимным

Новости часа: Лавров заявил, что Запад толкает Украину к продолжению войны

Новости часа: Лавров призвал ядерные державы избегать любых военных столкновений

Новости часа: Путин рассказал о поддержке регионов с низкими доходами

Новости часа: Путин поручил провести индексацию зарплат бюджетников в январе 2023 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Спецоперация продолжается, но наиболее предпочтительный путь урегулирования ситуации на Украине – дипломатия. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Экипаж истребителя МиГ-31, рухнувшего в Приморье, удалось обнаружили. С летчиками все нормально, сообщили РИА Новости.

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден принял присягу и получил российский паспорт. Об этом сообщил его адвокат Анатолий Кучерена.

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