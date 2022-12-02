Песков напомнил, что США все еще не признают новые регионы России

Дмитрий Песков назвал мирные и дипломатические средства предпочтительным путем достижения урегулирования ситуации на Украине. Однако так как США все еще не признают новые территории в составе РФ, возможность переговоров усложняется.

Также представитель Кремля коснулся вопроса по Турции и Сирии. По его словам, потенциальная возможность организации встречи глав этих государств в России есть. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.