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Политика

Необходимо обеспечить конкуренцию в области вооружения – Песков

Необходимо обеспечить конкуренцию в области вооружения – Песков

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Владимир Путин начал заседание координационного совета по обеспечению нужд СВО. Президент рассказал, что по каждому элементу экипировки должно быть учтено мнение тех, кто использует это обмундирование. Например, это касается снаряжения, медицинской аптечки и других предметов.

Также Путин сообщил, что необходимо обеспечить активную конкуренцию производителей и разработчиков в области вооружения, чтобы оно оставалось эффективным.

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властьполитикавидеоАлина Гилева
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