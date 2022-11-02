РФ продолжит международное сотрудничество в области ядерных технологий – Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова провела брифинг 2 ноября. Она напомнила о роли США в сдерживании развития мировой атомной энергетики.

Захарова отметила, что РФ намерена продолжать развитие международного сотрудничества в области ядерных технологий, делая акцент на взаимодействии с государствами, которые руководствуются здравым смыслом и своими национальными интересами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.