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Политика

РФ продолжит международное сотрудничество в области ядерных технологий – Захарова

РФ продолжит международное сотрудничество в области ядерных технологий – Захарова

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова провела брифинг 2 ноября. Она напомнила о роли США в сдерживании развития мировой атомной энергетики.

Захарова отметила, что РФ намерена продолжать развитие международного сотрудничества в области ядерных технологий, делая акцент на взаимодействии с государствами, которые руководствуются здравым смыслом и своими национальными интересами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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