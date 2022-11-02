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Общество

Отдельного указа для завершения частичной мобилизации в РФ не требуется – Песков

Отдельного указа для завершения частичной мобилизации в РФ не требуется – Песков

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отдельного указа для завершения частичной мобилизации в России не требуется. По его словам, есть заключение государственного правового управления администрации президента, соответственно, мобилизация завершена.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что в указе речь шла о конкретном количестве призывников – до 300 тысяч человек, этот план выполнен. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Частичная мобилизация 2022
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