Для прерывания цепочки распространения COVID-19 нужно больше времени – Попова

Не стоит ждать немедленного эффекта от нерабочих дней. Скорее всего, понадобится больше времени, чтобы прервать цепочку распространения вируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она также рассказала, что в период ограничений россияне стали реже обращаться к врачам, и призвала не ждать, что болезнь пройдет сама.

В нерабочие дни стоит позаботиться о своем здоровье, а также воспользоваться возможностью и пройти вакцинацию. По словам Поповой, на данный момент в России распространен в основном "Дельта"-штамм коронавируса.