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Общество

07:15

Для прерывания цепочки распространения COVID-19 нужно больше времени – Попова

власть видео Иван Лозовой общество

Не стоит ждать немедленного эффекта от нерабочих дней. Скорее всего, понадобится больше времени, чтобы прервать цепочку распространения вируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она также рассказала, что в период ограничений россияне стали реже обращаться к врачам, и призвала не ждать, что болезнь пройдет сама.

В нерабочие дни стоит позаботиться о своем здоровье, а также воспользоваться возможностью и пройти вакцинацию. По словам Поповой, на данный момент в России распространен в основном "Дельта"-штамм коронавируса.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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