Путин: возможные поставки Tomahawk на Украину не изменят ситуацию на поле боя

Возможные поставки американских ракет Tomahawk на Украину не изменят соотношения на поле боя. Об этом заявил Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.

При этом президент назвал Tomahawk мощным, хотя и не очень современным оружием, которое представляет серьезную угрозу. Он добавил, что применять эти ракеты без прямого участия американских военнослужащих невозможно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.