02 октября, 19:15

Политика

Путин отметил устойчивость России к санкциям

Россия показала крайне высокую устойчивость к санкциям, заявил Владимир Путин во время заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Президент отметил, что за последние годы против России ввели рекордное количество ограничений. Их количество достигло 30. По его словам, внешнее давление ставило целью вытеснить страну из мировой системы и загнать ее в изоляцию, но эти усилия потерпели крах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

