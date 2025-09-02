Путин напомнил, что Россия не возражала против вступления Украины в ЕС

Владимир Путин напомнил, что Россия никогда не возражала против вступления Украины в ЕС. Он сказал об этом на встрече с премьером Словакии Робертом Фицо. Однако для Москвы неприемлемо членство Киева в НАТО.

Президент РФ также добавил, что консенсус по вопросу гарантий безопасности для Украины возможен. Заявления о том, что Россия якобы планирует напасть на Европу, он назвал провокацией или полной некомпетентностью.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

