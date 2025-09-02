Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 сентября, 23:30

Политика

Путин напомнил, что Россия не возражала против вступления Украины в ЕС

Путин напомнил, что Россия не возражала против вступления Украины в ЕС

Путин заявил о возможности консенсуса по гарантиям безопасности для Украины

Путин заявил о поддержке стратегического партнерства с Китаем

Путин назвал втягивание Украины в НАТО одной из причин конфликта

Владимир Путин назвал втягивание Украины в НАТО причиной конфликта

Путин поздравил российских школьников и студентов с Днем знаний

Путин встретился с Си Цзиньпином на площадке саммита ШОС в китайском Тяньцзине

Путин встретился с Си Цзиньпином на площадке саммита ШОС

Путин и Эрдоган на переговорах в Китае обсудят энергетику и строительство АЭС в Турции

Путин прибыл на саммит Шанхайской организации сотрудничества

Владимир Путин напомнил, что Россия никогда не возражала против вступления Украины в ЕС. Он сказал об этом на встрече с премьером Словакии Робертом Фицо. Однако для Москвы неприемлемо членство Киева в НАТО.

Президент РФ также добавил, что консенсус по вопросу гарантий безопасности для Украины возможен. Заявления о том, что Россия якобы планирует напасть на Европу, он назвал провокацией или полной некомпетентностью.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
властьполитикавидеоЕкатерина Кузнеченкова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика