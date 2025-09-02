Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 сентября, 19:15

Политика

Путин заявил о возможности консенсуса по гарантиям безопасности для Украины

Путин заявил о возможности консенсуса по гарантиям безопасности для Украины

Путин заявил о поддержке стратегического партнерства с Китаем

Путин назвал втягивание Украины в НАТО одной из причин конфликта

Владимир Путин назвал втягивание Украины в НАТО причиной конфликта

Путин поздравил российских школьников и студентов с Днем знаний

Путин встретился с Си Цзиньпином на площадке саммита ШОС в китайском Тяньцзине

Путин встретился с Си Цзиньпином на площадке саммита ШОС

Путин и Эрдоган на переговорах в Китае обсудят энергетику и строительство АЭС в Турции

Путин прибыл на саммит Шанхайской организации сотрудничества

Путин обсудил вопросы уголовной ответственности для дропперов с вице-премьером Григоренко

Консенсус по вопросу гарантий безопасности для Украины возможен. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Президент отметил, что Россия не возражала против вступления Украины в ЕС, но членство Киева в НАТО Москва считает неприемлемым.

Он также назвал провокацией или некомпетентностью заявления о якобы планах России напасть на Европу. Путин подчеркнул, что у России нет иных целей, кроме защиты собственных интересов. По его словам, расширение НАТО воспринимается как попытка поглотить постсоветское пространство.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
властьполитикавидеоАлексей Лазаренко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика