Путин заявил о возможности консенсуса по гарантиям безопасности для Украины

Консенсус по вопросу гарантий безопасности для Украины возможен. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Президент отметил, что Россия не возражала против вступления Украины в ЕС, но членство Киева в НАТО Москва считает неприемлемым.

Он также назвал провокацией или некомпетентностью заявления о якобы планах России напасть на Европу. Путин подчеркнул, что у России нет иных целей, кроме защиты собственных интересов. По его словам, расширение НАТО воспринимается как попытка поглотить постсоветское пространство.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.