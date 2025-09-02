Форма поиска по сайту

02 сентября, 11:30

Путин заявил о поддержке стратегического партнерства с Китаем

Путин назвал втягивание Украины в НАТО одной из причин конфликта

Путин поздравил российских школьников и студентов с Днем знаний

Путин встретился с Си Цзиньпином на площадке саммита ШОС в китайском Тяньцзине

Путин встретился с Си Цзиньпином на площадке саммита ШОС

Путин и Эрдоган на переговорах в Китае обсудят энергетику и строительство АЭС в Турции

Путин прибыл на саммит Шанхайской организации сотрудничества

Путин обсудил вопросы уголовной ответственности для дропперов с вице-премьером Григоренко

Путин заявил, что у России нет недружественных стран

Россия готова поддерживать стратегическое сотрудничество с Китаем и укреплять контакты на высоком уровне. Об этом заявил Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

Российский лидер находится с визитом в Китае уже третий день. Рабочая программа началась с трехсторонней встречи с главами КНР и Монголии.

В Доме народных собраний состоялись переговоры в расширенном составе делегаций, после чего Путин и Си Цзиньпин пообщались в узком составе за чашкой чая. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Иван Евдокимов

