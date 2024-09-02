Путин провел открытый урок "Разговоры о важном" в Туве

Владимир Путин провел открытый урок "Разговоры о важном" в Республике Тыва. Президент пообщался с учениками, а также затронул важную тему – ситуацию в школах приграничных регионов. Глава государства подчеркнул, что Вооруженные силы России сделают все, чтобы у детей из Белгородской, Курской и Брянской областей "восстановилась нормальная жизнь".

Также он поздравил всех учеников, в особенности первоклассников, с началом нового учебного года. Кроме того, перед открытым уроком президент осмотрел школу – она заработала в Кызыле в этом году и получила название "школа имени Героев Отечества".

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