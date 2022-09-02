Новости последнего часа: РФ перенаправит поставки нефти при введении потолка цен

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия перенаправит поставки нефти при введении недружественными странами потолка цен. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Всю коммунальную технику столицы подготовили к работе в осенне-зимний период. Об это сообщил заммэра Петр Бирюков.

В России завершается мораторий на банкротство по требованию кредиторов. Об этом рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников.