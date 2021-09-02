Путин заявил, что мер поддержки семей с детьми в РФ пока недостаточно

В России недостаточно мер поддержки для семей с детьми. Такое мнение высказал Владимир Путин, добавив, что на Дальнем Востоке семьям нужны и дополнительные меры помощи. Об этом он сообщил во время совещания по социально-экономическому развитию Дальнего Востока на полях ВЭФ.

"Мы с вами знаем, что мер поддержки пока недостаточно, нет пока целого набора от рождения и до окончания школы, а он должен у нас быть. Я об этом говорю неоднократно, просил правительство над этим поработать", – отметил глава государства.

Также Путин поручил проработать введение специфических мер поддержки семей с детьми именно в Дальневосточном федеральном округе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.