Путин заявил, что мер поддержки семей с детьми в РФ пока недостаточно

16:15
В России недостаточно мер поддержки для семей с детьми. Такое мнение высказал Владимир Путин, добавив, что на Дальнем Востоке семьям нужны и дополнительные меры помощи. Об этом он сообщил во время совещания по социально-экономическому развитию Дальнего Востока на полях ВЭФ.
"Мы с вами знаем, что мер поддержки пока недостаточно, нет пока целого набора от рождения и до окончания школы, а он должен у нас быть. Я об этом говорю неоднократно, просил правительство над этим поработать", – отметил глава государства.
Также Путин поручил проработать введение специфических мер поддержки семей с детьми именно в Дальневосточном федеральном округе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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