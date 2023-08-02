Новости часа: Путин вручил государственные награды участникам СВО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин вручил государственные награды, в том числе участникам СВО. Церемония состоялась в Кремле.

Треть площадей в кварталах реновации отдадут под скверы и общественные пространства. Об этом заявил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Крым станет самым дешевым пляжным направлением для россиян в августе – сентябре. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров РФ.