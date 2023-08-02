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Новости часа: Путин вручил государственные награды участникам СВО

Новости часа: Путин вручил государственные награды участникам СВО

Путин вручил госнаграды участникам СВО

Новости часа: Путин сообщил о проработке вариантов поставок зерна для нуждающихся стран

Новости часа: в Кремле рассказали, при каких условиях РФ вернется к зерновой сделке

Песков назвал необходимой мерой выдачу оружия добровольцам теробороны Белгородской области

Путин поздравил десантников с Днем ВДВ

Новости часа: власти принимают меры безопасности в связи с атаками БПЛА на Москву

Власти принимают меры безопасности в связи с атаками БПЛА на Москву – Песков

Получение всех соцуслуг должно быть доступным гражданам в электронном виде – Мишустин

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру понедельника

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин вручил государственные награды, в том числе участникам СВО. Церемония состоялась в Кремле.

Треть площадей в кварталах реновации отдадут под скверы и общественные пространства. Об этом заявил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Крым станет самым дешевым пляжным направлением для россиян в августе – сентябре. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров РФ.

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