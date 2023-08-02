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Политика

Новости часа: Путин сообщил о проработке вариантов поставок зерна для нуждающихся стран

Новости часа: Путин сообщил о проработке вариантов поставок зерна для нуждающихся стран

Новости часа: в Кремле рассказали, при каких условиях РФ вернется к зерновой сделке

Песков назвал необходимой мерой выдачу оружия добровольцам теробороны Белгородской области

Путин поздравил десантников с Днем ВДВ

Новости часа: власти принимают меры безопасности в связи с атаками БПЛА на Москву

Власти принимают меры безопасности в связи с атаками БПЛА на Москву – Песков

Получение всех соцуслуг должно быть доступным гражданам в электронном виде – Мишустин

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру понедельника

Путин поручил ввести электронные билеты на водном транспорте

Новости часа: Путин поручил улучшить социально-экономическое положение ветеранов ВОВ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин сообщил о проработке вариантов поставок российского зерна для нуждающихся стран. Об этом говорил российский президент в беседе с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Дождь с грозой может начаться в Москве вечером 2 августа. Об этом рассказали столичные синоптики.

Ремонт в ледовом дворце "Крылатское" завершат в сентябре. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

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