Новости часа: Путин сообщил о проработке вариантов поставок зерна для нуждающихся стран

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин сообщил о проработке вариантов поставок российского зерна для нуждающихся стран. Об этом говорил российский президент в беседе с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Дождь с грозой может начаться в Москве вечером 2 августа. Об этом рассказали столичные синоптики.

Ремонт в ледовом дворце "Крылатское" завершат в сентябре. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.