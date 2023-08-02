Новости часа: в Кремле рассказали, при каких условиях РФ вернется к зерновой сделке

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва готова незамедлительно вернуться к зерновой сделке, если ее реализуют в части, касающейся РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Московский урбанистический форум начал работу. Об этом заявил Сергей Собянин.

Желтый уровень опасности объявили в Московском регионе до вечера четверга, 3 августа, из-за грозы и сильного ветра. Это данные Гидрометцентра.