Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:45

Политика

Новости часа: в Кремле рассказали, при каких условиях РФ вернется к зерновой сделке

Новости часа: в Кремле рассказали, при каких условиях РФ вернется к зерновой сделке

Песков назвал необходимой мерой выдачу оружия добровольцам теробороны Белгородской области

Путин поздравил десантников с Днем ВДВ

Новости часа: власти принимают меры безопасности в связи с атаками БПЛА на Москву

Власти принимают меры безопасности в связи с атаками БПЛА на Москву – Песков

Получение всех соцуслуг должно быть доступным гражданам в электронном виде – Мишустин

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру понедельника

Путин поручил ввести электронные билеты на водном транспорте

Новости часа: Путин поручил улучшить социально-экономическое положение ветеранов ВОВ

Путин подписал указ о праздновании 80-й годовщины Победы в ВОВ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва готова незамедлительно вернуться к зерновой сделке, если ее реализуют в части, касающейся РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Московский урбанистический форум начал работу. Об этом заявил Сергей Собянин.

Желтый уровень опасности объявили в Московском регионе до вечера четверга, 3 августа, из-за грозы и сильного ветра. Это данные Гидрометцентра.

Читайте также
властьполитикамэр МосквыгородобществопогодавидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика