Путин поздравил десантников с Днем ВДВ

В России 2 августа отмечается День Воздушно-десантных войск. Событие зафиксировано в государственном календаре праздничных дней.

Личный состав и ветеранов ВДВ с праздником поздравил Владимир Путин. Глава государства отметил, что солдаты и офицеры всегда достойно выполняли свой долг и хранили верность присяге.

Центрами празднования Дня десантника в Москве станут Парк Горького, Красная площадь, Васильевский Спуск и храм пророка Божия Илии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.