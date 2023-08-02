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Путин поздравил десантников с Днем ВДВ

Путин поздравил десантников с Днем ВДВ

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В России 2 августа отмечается День Воздушно-десантных войск. Событие зафиксировано в государственном календаре праздничных дней.

Личный состав и ветеранов ВДВ с праздником поздравил Владимир Путин. Глава государства отметил, что солдаты и офицеры всегда достойно выполняли свой долг и хранили верность присяге.

Центрами празднования Дня десантника в Москве станут Парк Горького, Красная площадь, Васильевский Спуск и храм пророка Божия Илии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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