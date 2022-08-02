Новости последнего часа: Песков прокомментировал возможное обострение на Тайване

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что безопасность России обеспечена в том числе в связи с возможным обострением на Тайване.

Один человек пострадал в аварии с бензовозом и грузовиком на МКАД. На дороге горело топливо, сообщили в столичном управлении МВД.

Сербия не обращалась к России за помощью в урегулировании ситуации в Косове, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

