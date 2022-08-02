Песков назвал ситуацию с турне Пелоси провокацией

Ситуация с турне спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси является провокацией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, возможное посещение Пелоси Тайваня ведет к нарастанию напряженности в регионе. Он добавил, что Россия в этом вопросе придерживается позиции Китая. Песков отметил, что безопасность России в связи с возможным обострением на Тайване обеспечена. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

