Новости часа: Путин обсудил с Совбезом обеспечение внутриполитической безопасности

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин обсудил с Совбезом обеспечение внутриполитической безопасности. Президент РФ провел совещание с постоянными членами Совбеза 2 июня.

Оранжевый уровень погодной опасности из-за ливня и грозы действует в городе до вечера 2 июня. Об этом сообщил Гидрометцентр.

Спасателей вызвали на место аварии на МКАД. На 95-м километре столкнулись два большегруза, рассказали очевидцы.