Движение на ряде улиц Москвы ограничат с 2 по 5 июня из-за полумарафона

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14:30

Политика

Новости часа: Путин обсудил с Совбезом обеспечение внутриполитической безопасности

Новости часа: Путин обсудил с Совбезом обеспечение внутриполитической безопасности

Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ

Путин заявил, что недоброжелатели продолжили попытки "раскачивания" ситуации внутри РФ

Новости часа: Песков прокомментировал ситуацию с обстрелами в Белгородской области

Новости часа: в Кремле высказались об использовании чиновниками iPhone

В Кремле заявили, что ситуация в Белгородской области не окажет влияния на ход СВО

Песков заявил, что атаки Украины на Белгородскую область не окажут влияния на ход СВО

Новости часа: более 3 тыс жителей Шебекинского округа готовы разместить в Белгороде

Новости часа: Песков заявил, что Путина постоянно информируют о ситуации в Шебекине

Песков заявил, что Владимир Путин постоянно получает доклады о ситуации в Шебекине

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин обсудил с Совбезом обеспечение внутриполитической безопасности. Президент РФ провел совещание с постоянными членами Совбеза 2 июня.

Оранжевый уровень погодной опасности из-за ливня и грозы действует в городе до вечера 2 июня. Об этом сообщил Гидрометцентр.

Спасателей вызвали на место аварии на МКАД. На 95-м километре столкнулись два большегруза, рассказали очевидцы.

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