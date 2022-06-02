Путин подтвердил планы продлить трассу М12 до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска

Трассу М12 Москва – Казань продлят до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска. Планы подтвердил Владимир Путин на совещании по развитию дорожного строительства.

Президент заявил, что нужно быстрее вводить новые участки дорог. В первую очередь региональные. И поставил задачу привести в порядок всю опорную сеть в конкретные сроки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.