Попытки Киева применить западное оружие по целям в РФ серьезно ухудшат ситуацию – Песков

Попытки Украины применить иностранное вооружение по целям на территории России существенно изменят ситуацию в неблагоприятную сторону. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Украину продолжают пичкать самым современным оружием, и его гипотетическое применение на российской земле может привести к абсолютно нежелательным и неприятным сценариям.

Дмитрий Песков добавил, что западные поставки лишь доставят больше страданий Украине, но не скажутся на спецоперации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.