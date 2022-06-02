Песков заявил, что референдум о вхождении Донбасса в РФ сейчас вряд ли возможен

Референдум о вхождении Донбасса в РФ сейчас вряд ли возможен. Нужно обеспечить безопасность республик. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

12 июня в Москве откроют сразу несколько ресторанов бывшей сети McDonald’s.

Более 500 самолетов разного типа планируется запустить в РФ до 2030 года. Об этом сообщил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.