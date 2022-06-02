Вопрос о возвращении смертной казни в Кремле не обсуждался – Песков

Вопрос об отмене в России моратория на смертную казнь не стоит на повестке дня, такая возможность не обсуждается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле никак не менялась позиция на этот счет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.