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Новости часа: Путин поручил восстановить дома в Сосьве к началу отопительного сезона
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин потребовал восстановить сгоревшие в Сосьве дома к началу отопительного сезона. Соответствующее поручение глава государства дал во время совещания с членами правительства.
Уголовное дело завели в Москве после того, как ребенок получил ожоги, выпив сок в кафе. Об этом сообщили в прокуратуре.
До 6 баллов обещают 2 мая в час пик на московских дорогах. Это данные ЦОДД.