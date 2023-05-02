Новости часа: Путин поручил восстановить дома в Сосьве к началу отопительного сезона

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин потребовал восстановить сгоревшие в Сосьве дома к началу отопительного сезона. Соответствующее поручение глава государства дал во время совещания с членами правительства.

Уголовное дело завели в Москве после того, как ребенок получил ожоги, выпив сок в кафе. Об этом сообщили в прокуратуре.

До 6 баллов обещают 2 мая в час пик на московских дорогах. Это данные ЦОДД.