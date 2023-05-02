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17:15

Происшествия

Новости часа: Путин поручил восстановить дома в Сосьве к началу отопительного сезона

Новости часа: Путин поручил восстановить дома в Сосьве к началу отопительного сезона

Новости часа: Путин рассказал о ходе восстановительных работ в новых регионах

Новости часа: в Кремле выразили соболезнования в связи со смертью Юдашкина

Новости часа: Собянин заявил, что за 12 лет в Москве открыли 109 станций метро и МЦК

День молодежи будет отмечаться в РФ в последнюю субботу июня

Новости часа: полиция применила слезоточивый газ на первомайской демонстрации в Париже

Новости часа: Путин заявил, что реальные доходы росссиян начали расти

Путин заявил, что реальные доходы граждан России начали расти

Новости часа: Путин приравнял жителей осажденного Сталинграда к ветеранам ВОВ

Путин поручил создать в России музеи, посвященные событиям СВО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин потребовал восстановить сгоревшие в Сосьве дома к началу отопительного сезона. Соответствующее поручение глава государства дал во время совещания с членами правительства.

Уголовное дело завели в Москве после того, как ребенок получил ожоги, выпив сок в кафе. Об этом сообщили в прокуратуре.

До 6 баллов обещают 2 мая в час пик на московских дорогах. Это данные ЦОДД.

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