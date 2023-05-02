Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15:45

Спорт

Новости часа: Путин рассказал о ходе восстановительных работ в новых регионах

Новости часа: Путин рассказал о ходе восстановительных работ в новых регионах

Новости часа: в Кремле выразили соболезнования в связи со смертью Юдашкина

Новости часа: Собянин заявил, что за 12 лет в Москве открыли 109 станций метро и МЦК

День молодежи будет отмечаться в РФ в последнюю субботу июня

Новости часа: полиция применила слезоточивый газ на первомайской демонстрации в Париже

Новости часа: Путин заявил, что реальные доходы росссиян начали расти

Путин заявил, что реальные доходы граждан России начали расти

Новости часа: Путин приравнял жителей осажденного Сталинграда к ветеранам ВОВ

Путин поручил создать в России музеи, посвященные событиям СВО

Новости часа: Путин заявил, что объем отрасли БПЛА может достигать триллиона рублей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Восстановительные работы в новых регионах ведут в высоком темпе, уже есть результаты. Об этом рассказал Владимир Путин.

Прокуратура взяла под контроль проверку по факту нападения на баскетболиста ЦСКА в центре столицы. Из-за полученных травм спортсмен не сможет выступать за клуб неопределенное время, в том числе он пропустит матч за третье место Лиги ВТБ.

ЦОДД рекомендовал москвичам пользоваться общественным транспортом 4 мая из-за перекрытий в центре города. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса.

Читайте также
властьрегионыпроисшествияспорттранспортгородперекрытиявидеоАлина ГилеваСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика