Новости часа: Путин рассказал о ходе восстановительных работ в новых регионах

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Восстановительные работы в новых регионах ведут в высоком темпе, уже есть результаты. Об этом рассказал Владимир Путин.

Прокуратура взяла под контроль проверку по факту нападения на баскетболиста ЦСКА в центре столицы. Из-за полученных травм спортсмен не сможет выступать за клуб неопределенное время, в том числе он пропустит матч за третье место Лиги ВТБ.

ЦОДД рекомендовал москвичам пользоваться общественным транспортом 4 мая из-за перекрытий в центре города. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса.