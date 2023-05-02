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Общество

Новости часа: в Кремле выразили соболезнования в связи со смертью Юдашкина

Новости часа: в Кремле выразили соболезнования в связи со смертью Юдашкина

Новости часа: Собянин заявил, что за 12 лет в Москве открыли 109 станций метро и МЦК

День молодежи будет отмечаться в РФ в последнюю субботу июня

Новости часа: полиция применила слезоточивый газ на первомайской демонстрации в Париже

Новости часа: Путин заявил, что реальные доходы росссиян начали расти

Путин заявил, что реальные доходы граждан России начали расти

Новости часа: Путин приравнял жителей осажденного Сталинграда к ветеранам ВОВ

Путин поручил создать в России музеи, посвященные событиям СВО

Новости часа: Путин заявил, что объем отрасли БПЛА может достигать триллиона рублей

Новости часа: Путин поручил создать музеи, посвященные событиям СВО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин глубоко соболезнует в связи со смертью модельера Валентина Юдашкина. Телеграмму его семье готовят, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сергей Собянин провел встречу с московскими контрактниками, которые находятся во временных пунктах.

Температура в Москве к концу недели вернется к апрельским значениям. Об этом расскзал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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