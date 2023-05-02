15:30Общество
Новости часа: в Кремле выразили соболезнования в связи со смертью Юдашкина
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин глубоко соболезнует в связи со смертью модельера Валентина Юдашкина. Телеграмму его семье готовят, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Сергей Собянин провел встречу с московскими контрактниками, которые находятся во временных пунктах.
Температура в Москве к концу недели вернется к апрельским значениям. Об этом расскзал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.