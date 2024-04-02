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Новости

02 апреля, 21:00

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 2 апреля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 2 апреля

Путин потребовал кардинально обновить подходы к миграционной политике

Путин сообщил об анализе действий служб и организаций, отвечавших за "Крокус Сити Холл"

Путин поручил сократить время досмотра грузового транспорта на госгранице до 10 минут

Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

Путин заявил, что страна столкнулась с подготовленным массовым убийством мирных людей

Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможном восстановлении "Крокус Сити Холла"

Песков заявил, что в РФ не будут блокировать Telegram

Путин осмотрел ударные вертолеты Ми-28 и Ми-8 в Тверской области

Владимир Путин поблагодарил военных летчиков за их вклад в достижение успеха СВО

В Москве строится первый участок новой Рублево-Архангельской линии метро, включая станцию "Народное Ополчение". С нее граждане смогут сделать пересадку на Большую кольцевую линию (БКЛ).

Более 220 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" получили материальную помощь. Среди них – 168 москвичей, 49 жителей других регионов страны, а также четыре гражданина других государств. Об этом сообщили в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения.

Расследование теракта в "Крокус Сити Холле" должно быть объективным и профессиональным, а всех причастных к нападению необходимо найти. Об этом заявил Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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