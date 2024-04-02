Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 2 апреля

В Москве строится первый участок новой Рублево-Архангельской линии метро, включая станцию "Народное Ополчение". С нее граждане смогут сделать пересадку на Большую кольцевую линию (БКЛ).

Более 220 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" получили материальную помощь. Среди них – 168 москвичей, 49 жителей других регионов страны, а также четыре гражданина других государств. Об этом сообщили в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения.

Расследование теракта в "Крокус Сити Холле" должно быть объективным и профессиональным, а всех причастных к нападению необходимо найти. Об этом заявил Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.