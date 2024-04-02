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02 апреля, 15:15

Политика

Путин потребовал кардинально обновить подходы к миграционной политике

Путин потребовал кардинально обновить подходы к миграционной политике

Путин сообщил об анализе действий служб и организаций, отвечавших за "Крокус Сити Холл"

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Подходы к миграционной политике нужно обновить, а приезжать в Россию и жить здесь должны только люди, которые уважают традиции, язык и культуру страны. Об этом заявил Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД.

Российский президент рассказал, что в настоящее время в приоритете МВД – пресекать незаконную миграцию, обеспечивать общественный порядок и борьбу с экстремизмом. Он добавил, что расследование теракта в "Крокус Сити Холле" должно быть объективным и профессиональным, а всех причастных к нападению необходимо найти.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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