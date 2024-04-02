Путин потребовал кардинально обновить подходы к миграционной политике

Подходы к миграционной политике нужно обновить, а приезжать в Россию и жить здесь должны только люди, которые уважают традиции, язык и культуру страны. Об этом заявил Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД.

Российский президент рассказал, что в настоящее время в приоритете МВД – пресекать незаконную миграцию, обеспечивать общественный порядок и борьбу с экстремизмом. Он добавил, что расследование теракта в "Крокус Сити Холле" должно быть объективным и профессиональным, а всех причастных к нападению необходимо найти.

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