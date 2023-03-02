Новости часа: Путин заявил, что РФ продолжит развивать суверенную систему образования

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. РФ будет продолжать развивать суверенную систему образования. Качество преподавания истории и других предметов будет расти, заявил Владимир Путин по видеосвязи с участниками пилотной образовательной программы "Школа наставника".

Тульский губернатор Алексей Дюмин поручил усилить меры безопасности в регионе. При необходимости могут развернуть дополнительные силы охраны.

Минцифры РФ намерено провести пилот по запуску 5G на российских базовых станциях в 2025 году. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев.