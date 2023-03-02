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Общество

Новости часа: Путин заявил, что РФ продолжит развивать суверенную систему образования

Новости часа: Путин заявил, что РФ продолжит развивать суверенную систему образования

Путин заявил, что у украинских неонацистов ничего не получится

Новости часа: Путин назвал терактом события в Брянской области

Путин назвал терактом произошедшее в Брянской области

Новости часа: Песков прокомментировал ситуацию в Брянской области

В Кремле назвали атакой террористов действия украинских боевиков в Брянской области

Песков назвал атакой террористов действия украинских боевиков в Брянской области

Путин и Собянин открыли заключительный участок Большой кольцевой линии метро

Новости часа: кабмин упростил оформление региональных мер поддержки семей мобилизованных

Путин и Собянин открыли движение поездов на всем протяжении БКЛ метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. РФ будет продолжать развивать суверенную систему образования. Качество преподавания истории и других предметов будет расти, заявил Владимир Путин по видеосвязи с участниками пилотной образовательной программы "Школа наставника".

Тульский губернатор Алексей Дюмин поручил усилить меры безопасности в регионе. При необходимости могут развернуть дополнительные силы охраны.

Минцифры РФ намерено провести пилот по запуску 5G на российских базовых станциях в 2025 году. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

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властьобразованиеобществобезопасностьрегионытехнологиивидеоРоман Карлов
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