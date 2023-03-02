Новости часа: Путин назвал терактом события в Брянской области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин назвал терактом события в Брянской области. Об этом он заявил по видео-конференц-связи с участниками пилотной образовательной программы "Школа наставника".

Российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области. Это данные Минобороны РФ.

Госсекретарь США Энтони Блинкен попросил о контакте с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, но никаких переговоров или встречи не было. Об этом сообщила официальный представитель российского министерства Мария Захарова.