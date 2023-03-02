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Политика

Новости часа: Путин назвал терактом события в Брянской области

Новости часа: Путин назвал терактом события в Брянской области

Путин назвал терактом произошедшее в Брянской области

Новости часа: Песков прокомментировал ситуацию в Брянской области

В Кремле назвали атакой террористов действия украинских боевиков в Брянской области

Песков назвал атакой террористов действия украинских боевиков в Брянской области

Путин и Собянин открыли заключительный участок Большой кольцевой линии метро

Новости часа: кабмин упростил оформление региональных мер поддержки семей мобилизованных

Путин и Собянин открыли движение поездов на всем протяжении БКЛ метро

Новости часа: Путин и Собянин открыли движение поездов на всем протяжении БКЛ метро

Путин и Собянин открыли заключительный участок Большой кольцевой линии метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин назвал терактом события в Брянской области. Об этом он заявил по видео-конференц-связи с участниками пилотной образовательной программы "Школа наставника".

Российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области. Это данные Минобороны РФ.

Госсекретарь США Энтони Блинкен попросил о контакте с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, но никаких переговоров или встречи не было. Об этом сообщила официальный представитель российского министерства Мария Захарова.

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