Новости часа: Песков прокомментировал ситуацию в Брянской области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в данный момент идет операция по уничтожению украинских диверсантов в Брянской области.

Госдума во II чтении приняла поправки о лишении свободы за дискредитацию всех участников СВО. Введена уголовная ответственность до 7 лет лишения свободы.

Уголовное дело завели в Подольске по факту отравления местных жителей после травли тараканов. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.