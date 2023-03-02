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Общество

Новости часа: Песков прокомментировал ситуацию в Брянской области

Новости часа: Песков прокомментировал ситуацию в Брянской области

В Кремле назвали атакой террористов действия украинских боевиков в Брянской области

Песков назвал атакой террористов действия украинских боевиков в Брянской области

Путин и Собянин открыли заключительный участок Большой кольцевой линии метро

Новости часа: кабмин упростил оформление региональных мер поддержки семей мобилизованных

Путин и Собянин открыли движение поездов на всем протяжении БКЛ метро

Новости часа: Путин и Собянин открыли движение поездов на всем протяжении БКЛ метро

Путин и Собянин открыли заключительный участок Большой кольцевой линии метро

Путин напомнил об учреждении Дня метростроителя 2 октября

Путин и Собянин открыли БКЛ – крупнейшее в мире метрокольцо

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в данный момент идет операция по уничтожению украинских диверсантов в Брянской области.

Госдума во II чтении приняла поправки о лишении свободы за дискредитацию всех участников СВО. Введена уголовная ответственность до 7 лет лишения свободы.

Уголовное дело завели в Подольске по факту отравления местных жителей после травли тараканов. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

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