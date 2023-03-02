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Происшествия

В Кремле назвали атакой террористов действия украинских боевиков в Брянской области

В Кремле назвали атакой террористов действия украинских боевиков в Брянской области

Песков назвал атакой террористов действия украинских боевиков в Брянской области

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В Кремле назвали атакой террористов действия украинских диверсантов в Брянской области. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в данный момент идет операция по уничтожению боевиков.

По его словам, глава государства получает доклады от руководителя ФСБ Александра Бортникова, главы Минобороны Сергея Шойгу и начальника Росгвардии Виктора Золотова. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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