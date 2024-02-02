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02 февраля, 18:15

Политика

Путин заявил, что экономика РФ, в отличие от других стран, продолжит расти

Путин заявил, что экономика РФ, в отличие от других стран, продолжит расти

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Экономика России, в отличие от других стран, продолжит расти. Она уже стала пятой в мире и первой в Европе. Такое мнение высказал Владимир Путин, выступая на форуме "Все для Победы!" в Туле.

Также в ходе форума глава государства пообещал разобраться с выплатами водителям медицинских машин в зоне СВО. Президент подчеркнул, что данный вопрос будет обязательно решен.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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