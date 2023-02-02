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Новости

02 февраля, 20:00

Общество

Новости часа: Песков сообщил о проработке дополнительных льгот для детей Сталинграда

Новости часа: Песков сообщил о проработке дополнительных льгот для детей Сталинграда

Поставки оружия Киеву мотивируют РФ активнее задействовать свой потенциал – Песков

Новости часа: Путин поздравил россиян с 80-летием разгрома фашистов в Сталинградской битве

Путин заявил, что Россия при ответе на угрозы бронетехникой не обойдется

Новости часа: Путин почтил память защитников Сталинграда

У России много друзей во всем мире – Путин

Путин указал на попытки втянуть Европу в войну с Россией

Путин заявил, что ипотека под 2% поможет развитию новых регионов РФ

Путин провел совещание по вопросу восстановления жилья в приграничных районах

Новости часа: Мишустин поручил организовать получение проиндексированных пособий

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о проработке дополнительных льгот для детей Сталинграда. Такие льготы было предложено ввести по аналогии с льготами блокадникам Ленинграда или защитникам Севастополя.

Народного артиста Бориса Щербакова перевели из реанимации в стационар Боткинской больницы. Об этом сообщили РИА Новости.

Движение на участках улицы Генерала Дорохова будут перекрывать и ограничивать с 3 февраля по 25 марта. Об этом рассказали в Дептранс.

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