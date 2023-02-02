Новости часа: Песков сообщил о проработке дополнительных льгот для детей Сталинграда

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о проработке дополнительных льгот для детей Сталинграда. Такие льготы было предложено ввести по аналогии с льготами блокадникам Ленинграда или защитникам Севастополя.

Народного артиста Бориса Щербакова перевели из реанимации в стационар Боткинской больницы. Об этом сообщили РИА Новости.

Движение на участках улицы Генерала Дорохова будут перекрывать и ограничивать с 3 февраля по 25 марта. Об этом рассказали в Дептранс.