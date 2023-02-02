02 февраля, 18:30Общество
Новости часа: Путин поздравил россиян с 80-летием разгрома фашистов в Сталинградской битве
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин поздравил россиян с 80-летием разгрома фашистов в Сталинградской битве. Об этом сообщили в Кремле.
В Донецке подросток подорвался на мине "Лепесток". Об этом заявил штаб теробороны ДНР.
Телеграм-бот запустили в Подмосковье для помощи жителям в расчете пособий и выплат. Об этом рассказали в Минсоцразвития региона.