Новости часа: Путин поздравил россиян с 80-летием разгрома фашистов в Сталинградской битве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин поздравил россиян с 80-летием разгрома фашистов в Сталинградской битве. Об этом сообщили в Кремле.

В Донецке подросток подорвался на мине "Лепесток". Об этом заявил штаб теробороны ДНР.

Телеграм-бот запустили в Подмосковье для помощи жителям в расчете пособий и выплат. Об этом рассказали в Минсоцразвития региона.