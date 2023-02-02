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02 февраля, 18:30

Общество

Новости часа: Путин поздравил россиян с 80-летием разгрома фашистов в Сталинградской битве

Новости часа: Путин поздравил россиян с 80-летием разгрома фашистов в Сталинградской битве

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Путин указал на попытки втянуть Европу в войну с Россией

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Мишустин заявил об увеличении на 11,9% ряда социальных выплат с 1 февраля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин поздравил россиян с 80-летием разгрома фашистов в Сталинградской битве. Об этом сообщили в Кремле.

В Донецке подросток подорвался на мине "Лепесток". Об этом заявил штаб теробороны ДНР.

Телеграм-бот запустили в Подмосковье для помощи жителям в расчете пособий и выплат. Об этом рассказали в Минсоцразвития региона.

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