Путин заявил, что Россия при ответе на угрозы бронетехникой не обойдется

России снова угрожают танками Leopard, однако Запад должен понимать, что РФ ответит их танкам не только бронетехникой. Об этом заявил Владимир Путин на концерте, посвященном 80-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Ранее президент возложил венок к Вечному огню в Зале Воинской славы и почтил минутой молчания память погибших во время Сталинградской битвы советских солдат.

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