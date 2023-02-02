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Политика

Путин заявил, что Россия при ответе на угрозы бронетехникой не обойдется

Путин заявил, что Россия при ответе на угрозы бронетехникой не обойдется

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России снова угрожают танками Leopard, однако Запад должен понимать, что РФ ответит их танкам не только бронетехникой. Об этом заявил Владимир Путин на концерте, посвященном 80-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Ранее президент возложил венок к Вечному огню в Зале Воинской славы и почтил минутой молчания память погибших во время Сталинградской битвы советских солдат.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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