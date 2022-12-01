Новости часа: Песков прокомментировал заявление Макрона о планах поговорить с Путиным

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Дмитрий Песков сообщил, что разговор Владимира Путина и Эммануэля Макрона пока не согласовывался. Так пресс-секретарь прокомментировал заявление президента Франции о планах поговорить с Путиным в ближайшие дни.

В РФ недостаточно сделано для популяризации науки. Такое заявление сделал президент России.

Украинские войска трижды обстреляли Донецк за полтора часа. Об обстрелах сообщили в ДНР.