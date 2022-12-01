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Новости

01 декабря, 19:30

Политика

Новости часа: Песков прокомментировал заявление Макрона о планах поговорить с Путиным

Новости часа: Песков прокомментировал заявление Макрона о планах поговорить с Путиным

Путин поднял вопрос о развитии служб психологической помощи в РФ

Новости часа: Путин заявил о высокой зависимости России от иностранной приборной базы

Новости часа: в Кремле назвали западный "трибунал" по Украине нелегитимным

Новости часа: Лавров заявил, что Запад толкает Украину к продолжению войны

Новости часа: Лавров призвал ядерные державы избегать любых военных столкновений

Новости часа: Путин рассказал о поддержке регионов с низкими доходами

Новости часа: Путин поручил провести индексацию зарплат бюджетников в январе 2023 года

Новости часа: Путин назвал главной целью властей сокращение бедности и неравенства в РФ

Путин поручил провести индексацию зарплат бюджетников в январе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Дмитрий Песков сообщил, что разговор Владимира Путина и Эммануэля Макрона пока не согласовывался. Так пресс-секретарь прокомментировал заявление президента Франции о планах поговорить с Путиным в ближайшие дни.

В РФ недостаточно сделано для популяризации науки. Такое заявление сделал президент России.

Украинские войска трижды обстреляли Донецк за полтора часа. Об обстрелах сообщили в ДНР.

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