01 декабря, 19:30Политика
Новости часа: Песков прокомментировал заявление Макрона о планах поговорить с Путиным
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Дмитрий Песков сообщил, что разговор Владимира Путина и Эммануэля Макрона пока не согласовывался. Так пресс-секретарь прокомментировал заявление президента Франции о планах поговорить с Путиным в ближайшие дни.
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