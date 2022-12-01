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Новости

01 декабря, 17:30

В мире

Новости часа: Путин заявил о высокой зависимости России от иностранной приборной базы

Новости часа: Путин заявил о высокой зависимости России от иностранной приборной базы

Новости часа: в Кремле назвали западный "трибунал" по Украине нелегитимным

Новости часа: Лавров заявил, что Запад толкает Украину к продолжению войны

Новости часа: Лавров призвал ядерные державы избегать любых военных столкновений

Новости часа: Путин рассказал о поддержке регионов с низкими доходами

Новости часа: Путин поручил провести индексацию зарплат бюджетников в январе 2023 года

Новости часа: Путин назвал главной целью властей сокращение бедности и неравенства в РФ

Путин поручил провести индексацию зарплат бюджетников в январе

Путин поставил вопрос о сроках доиндексации зарплат бюджетников

Путин провел совещание с членами правительства 30 ноября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Зависимость от иностранной приборной базы в РФ большая, в некоторых случаях – до 90%. Такое заявление сделал Владимир Путин.

Погибшие в результате крушения самолета в Армении были гражданами РФ. Об этом сообщили в МЧС республики.

Кремль на Новый год украсит 27-метровая елка из Подмосковья. В управлении делами президента РФ сообщили, что дерево выбрала специальная комиссия.

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