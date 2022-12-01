Новости часа: Путин заявил о высокой зависимости России от иностранной приборной базы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Зависимость от иностранной приборной базы в РФ большая, в некоторых случаях – до 90%. Такое заявление сделал Владимир Путин.

Погибшие в результате крушения самолета в Армении были гражданами РФ. Об этом сообщили в МЧС республики.

Кремль на Новый год украсит 27-метровая елка из Подмосковья. В управлении делами президента РФ сообщили, что дерево выбрала специальная комиссия.