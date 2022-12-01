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Новости

01 декабря, 14:30

Политика

Новости часа: в Кремле назвали западный "трибунал" по Украине нелегитимным

Новости часа: в Кремле назвали западный "трибунал" по Украине нелегитимным

Новости часа: Лавров заявил, что Запад толкает Украину к продолжению войны

Новости часа: Лавров призвал ядерные державы избегать любых военных столкновений

Новости часа: Путин рассказал о поддержке регионов с низкими доходами

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Новости часа: Путин назвал главной целью властей сокращение бедности и неравенства в РФ

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Новости часа: Путин рассказал о темпах строительства жилья в РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Попытки создания Западом трибунала по Украине не будут легитимными. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Россия будет договариваться с партнерами напрямую, невзирая на потолок цен на нефть. Об этом сообщил глава МИД Сергей Лавров.

Российские военные уничтожили две радиолокационные станции противника в ДНР. Такую информацию опубликовали в Минобороны.

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властьполитикавидеоАлина Гилева
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