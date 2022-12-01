01 декабря, 14:30Политика
Новости часа: в Кремле назвали западный "трибунал" по Украине нелегитимным
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Попытки создания Западом трибунала по Украине не будут легитимными. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Россия будет договариваться с партнерами напрямую, невзирая на потолок цен на нефть. Об этом сообщил глава МИД Сергей Лавров.
Российские военные уничтожили две радиолокационные станции противника в ДНР. Такую информацию опубликовали в Минобороны.