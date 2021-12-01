Песков заявил о невозможности спрогнозировать развитие ситуации с "Омикрон"-штаммом в РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о невозможности спрогнозировать развитие ситуации с новым штаммом коронавируса "Омикрон" в России.

При этом представитель Кремля отметил, что в стране все готово для введения необходимых ограничительных мер, исходя из текущей ситуации.

Об опасности штамма B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. Позже Всемирная организация здравоохранения обозначила новый штамм коронавируса греческой буквой "Омикрон".

В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.