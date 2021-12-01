Ежегодная пресс-конференция Путина состоится 23 декабря

Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина пройдет 23 декабря. Мероприятие состоится в очном формате. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы приняли решение переехать из традиционного для нас Центра международной торговли в "Манеж", – сказал Песков.

По его словам, из-за пандемии число журналистов будет ограничено до 500.

Всем журналистам для участия в пресс-конференции нужно будет сдать три ПЦР-теста. Служба аккредитации начнет контакты с редакциями СМИ с 1 декабря. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.