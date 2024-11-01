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01 ноября, 16:30

Политика

Песков прокомментировал слова Трампа об уничтожении "Северного потока – 2"

Песков прокомментировал слова Трампа об уничтожении "Северного потока – 2"

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"Северный поток – 2" был достроен, а его уцелевшая нитка и сейчас готова к запуску. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на слова кандидата в президенты США Дональда Трампа об уничтожении газопровода еще на стадии строительства.

Песков отметил, что понять, что именно имел в виду Трамп, трудно. За разъяснениями он предложил обратиться в предвыборный штаб кандидата от Республиканской партии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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