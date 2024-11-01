Песков прокомментировал слова Трампа об уничтожении "Северного потока – 2"

"Северный поток – 2" был достроен, а его уцелевшая нитка и сейчас готова к запуску. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на слова кандидата в президенты США Дональда Трампа об уничтожении газопровода еще на стадии строительства.

Песков отметил, что понять, что именно имел в виду Трамп, трудно. За разъяснениями он предложил обратиться в предвыборный штаб кандидата от Республиканской партии.

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