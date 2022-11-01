Путин заявил о необходимости "разбюрокрачивания" оказания помощи товаропроизводителям

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин заявил, что необходимо "разбюрокрачивать" оказание помощи российским товаропроизводителям.

Неизвестный взрывоопасный предмет сдетонировал в Горловке, ранен мирный житель, передает Штаб территориальной обороны ДНР.

За год на Кубани площадь виноградников увеличили на 18% - до 28,5 тысяч гектара. Об этом заявил губернатор Вениамин Кондратьев.

