01 ноября, 21:30Политика
Путин заявил о необходимости "разбюрокрачивания" оказания помощи товаропроизводителям
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин заявил, что необходимо "разбюрокрачивать" оказание помощи российским товаропроизводителям.
Неизвестный взрывоопасный предмет сдетонировал в Горловке, ранен мирный житель, передает Штаб территориальной обороны ДНР.
За год на Кубани площадь виноградников увеличили на 18% - до 28,5 тысяч гектара. Об этом заявил губернатор Вениамин Кондратьев.