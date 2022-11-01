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Новости

01 ноября, 21:30

Политика

Путин заявил о необходимости "разбюрокрачивания" оказания помощи товаропроизводителям

Путин заявил о необходимости "разбюрокрачивания" оказания помощи товаропроизводителям

Новости часа: Путин поручил обеспечить туристическими сертификатами семьи участников СВО

Новости часа: на МКС начали проводить новый эксперимент

Путин поручил увеличить количество авиарейсов в дружественные страны

Новости часа: Сальдо объяснил эвакуацию жителей Херсонской области с берегов Днепра

Новости часа: в РФ не требуется отдельного указа для завершения частичной мобилизации

Новости часа: Песков заявил, что указ о частичной мобилизации в РФ выполнен

Песков заявил, что указ Путина о завершении частичной мобилизации не нужен

Мишустин заявил о снижении инфляции до 13% к концу октября

Новости часа: стать военным-добровольцем можно будет через госуслуги

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин заявил, что необходимо "разбюрокрачивать" оказание помощи российским товаропроизводителям.

Неизвестный взрывоопасный предмет сдетонировал в Горловке, ранен мирный житель, передает Штаб территориальной обороны ДНР.

За год на Кубани площадь виноградников увеличили на 18% - до 28,5 тысяч гектара. Об этом заявил губернатор Вениамин Кондратьев.

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