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Новости

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Общество

Новости часа: в РФ не требуется отдельного указа для завершения частичной мобилизации

Новости часа: в РФ не требуется отдельного указа для завершения частичной мобилизации

Новости часа: Песков заявил, что указ о частичной мобилизации в РФ выполнен

Песков заявил, что указ Путина о завершении частичной мобилизации не нужен

Мишустин заявил о снижении инфляции до 13% к концу октября

Новости часа: стать военным-добровольцем можно будет через госуслуги

"Газпром" впервые обследовал места взрывов на "Северных потоках" – Путин

Путин заявил, что мирного договора между Ереваном и Баку пока нет

Путин сообщил о трехстороннем согласовании заявления по Карабаху

Новости часа: Путин заявил, что миротворческий контингент РФ выполняет миссию в Карабахе

Новости часа: Мишустин поручил нарастить производство для обеспечения потребностей армии

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Отдельного указа для завершения частичной мобилизации не требуется. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Авиакомпания "Победа" запустит рейсы из Москвы в Стамбул с 1 декабря. Такое заявление сделала пресс-служба перевозчика.

Вентиляцию в московском метро переводят на зимний режим работы, рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

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