Новости часа: в РФ не требуется отдельного указа для завершения частичной мобилизации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Отдельного указа для завершения частичной мобилизации не требуется. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Авиакомпания "Победа" запустит рейсы из Москвы в Стамбул с 1 декабря. Такое заявление сделала пресс-служба перевозчика.

Вентиляцию в московском метро переводят на зимний режим работы, рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.