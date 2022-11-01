Песков заявил, что указ Путина о завершении частичной мобилизации не нужен

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отдельного указа для завершения частичной мобилизации в России не требуется. По его словам, есть заключение государственного правового управления администрации президента, соответственно мобилизация завершена.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что в указе речь шла о конкретном количестве призывников – до 300 тысяч человек, и этот указ выполнен. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.