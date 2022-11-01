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Политика

Песков заявил, что указ Путина о завершении частичной мобилизации не нужен

Песков заявил, что указ Путина о завершении частичной мобилизации не нужен

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отдельного указа для завершения частичной мобилизации в России не требуется. По его словам, есть заключение государственного правового управления администрации президента, соответственно мобилизация завершена.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что в указе речь шла о конкретном количестве призывников – до 300 тысяч человек, и этот указ выполнен. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Частичная мобилизация 2022
властьполитикаобществовидеоАлина Гилева
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