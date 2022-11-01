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Экономика

Мишустин заявил о снижении инфляции до 13% к концу октября

Мишустин заявил о снижении инфляции до 13% к концу октября

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Инфляция в России за полгода снизилась. Об этом заявил Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества. Так, если в апреле инфляция составляла 18%, то к концу октября показатель достиг 13%.

По словам Мишустина, несмотря на более 12 тысяч введенных против России санкций, она смогла преодолеть негативные сценарии и стабилизировать ситуацию в экономике. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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