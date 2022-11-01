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Политика

"Газпром" впервые обследовал места взрывов на "Северных потоках" – Путин

"Газпром" впервые обследовал места взрывов на "Северных потоках" – Путин

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Владимир Путин сообщил, что компанию "Газпром" впервые допустили к обследованию мест взрывов на "Северных потоках", которые случились 26 сентября.

Президент РФ отметил, что на месте ЧП обнаружены две воронки глубиной 3 и 5 метров. В результате были сделаны выводы, что взрывы являются терактом.

По словам российского лидера, трудно контролировать ход расследования, поскольку взрывы произошли в экономической зоне иностранных государств. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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