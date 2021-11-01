Песков рассказал о взаимном признании сертификатов о вакцинации в мире

В Кремле сообщили о хорошем продвижении в вопросе взаимного признания сертификатов о вакцинации в мире. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что положительные результаты будут уже в обозримом будущем.

Он подчеркнул, что нужно ускорить процесс и добиться взаимного признания как можно быстрее. Это должно стать очень важным шагом.

Кроме того, Песков прокомментировал ситуацию с заболеваемостью в России. Пока, по его словам, она лучше не становится. На врачей легла чрезвычайная нагрузка.

Прояснил пресс-секретарь и вопрос о вакцинации препаратом "Спутник Лайт". Он подходит не только для повторных, но и для первичных прививок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.